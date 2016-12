Malore per Marino, dimesso dal Gemelli dopo una notte in ospedale

Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, è stato dimesso. Marino ha avuto un lieve malore nella notte ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli . Il primo cittadino, che lunedì era apparso in pubblico per l'inaugurazione del prolungamento della metro C , ha avuto una colica renale . Il sindaco e ra atteso in mattinata a San Macuto per un'audizione della commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione dei migranti.

Secondo il bollettino medico diramato dal Policlinico Gemelli Ignazio Marino "è ora in ottime condizioni di salute generali e il quadro doloroso è stato risolto". Il sindaco di Roma è stato affidato alle cure del professor Pierfrancesco Bassi, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Urologia del Gemelli, per la prosecuzione delle opportune terapie.



Tweet di Marino: pronto a tornare al lavoro - "Da stasera fuori dall'ospedale dopo lieve malore. Pronto a rimettermi al lavoro per Roma". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino annuncia che lascerà il Policlinico Gemelli. "Grazie a tutti per i messaggi di sostegno", ha poi concluso. Marino aveva in programma un'audizione a San Macuto sul problema dell'accoglienza agli immigrati, uno dei più grandi business di Mafia Capitale così come messo in luce dall'inchiesta della Procura di Roma.