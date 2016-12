Malore per Erri De Luca durante un'arrampicata a Gaeta, ricoverato

19:46 - Malore per Erri De Luca durante un'arrampicata in località Il Grottone a Gaeta. Lo scrittore è stato soccorso dagli uomini del Soccorso alpino e trasportato dall'eliambulanza del 118 all'ospedale di Latina in codice rosso. De Luca era cosciente e potrebbe aver avuto un problema neurologico.

Secondo la ricostruzione dei soccorritori, riportata dal Corriere della Sera, lo scrittore, appassionato di scalate, "si trovava in compagnia di alcuni amici per un’arrampicata su una scogliera alla periferia della cittadina pontina. A un certo punto sarebbe stato colto da malore ed è scattato l’allarme. Gli uomini del Cnsas, con una squadra di terra, lo hanno raggiunto e messo in sicurezza. Poi, per accelerare i tempi per riportarlo sulla strada, è stato deciso di chiedere l’intervento di un elicottero del 118 decollato da Viterbo e con il medico a bordo".