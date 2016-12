Mafia Roma, Venafro a processo

Processo in vista, nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale, per Maurizio Venafro, ex capo di gabinetto di Nicola Zingaretti, governatore della Regione Lazio. Venafro è accusato, con il dirigente della cooperativa Sol.Co. Mario Monge, di turbativa d'asta. Ed è finito sotto processo con il giudizio immediato dopo aver sollecitato lui stesso tale rito.