5 dicembre 2014 Mafia Roma, i Movimenti per la casa occupano la sede del Pd Lazio Un centinaio di militanti protagonisti dell'azione di protesta organizzata nel quartiere Garbatella. Lo slogan: "Basta profitti sulla nostra pelle"

14:53 - Un centinaio di militanti dei Movimenti per la casa ha occupato la sede del Pd Lazio a Roma, nel quartiere della Garbatella. Il grido congiunto riprendeva lo slogan "Basta profitti sulla nostra pelle". Il gruppo di manifestanti ha programmato un altro corteo previsto per il 13 dicembre sempre a Roma, per andare "contro la corruzione e l'atteggiamento clientelare".

"Da anni combattiamo con mobilitazioni e iniziative anche eclatanti il 'modello Roma', basato sugli interessi di lobby trasversali che tengono in ostaggio la città cementificando i territori e lucrando sui bisogni sociali attraverso il business dell'emergenza continua, da quella abitativa ai rifugiati e ai rom", dicono i movimenti per il diritto all'abitare.



"Ora tutti parlano di terremoto, compreso il Pd, ma sanno benissimo che la situazione attuale è frutto di relazioni e modi di agire corrotti e consapevoli", aggiungono.



"Ora - sottolineano - pretendiamo di uscire dall'emergenza e cambiare rotta per non vedere più ripetersi il sensazionalismo di nuove e vecchie tangentopoli, che alla fine sono solo scontri di potere nella gestione dei soldi, presunti terremoti che poi lasciano tutto come prima".