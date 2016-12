Mafia Roma:due appalti commissariatiOrlando dispone 41bis per Carminati

19:42 - Il presidente dell'Anticorruzione, Raffaele Cantone, ha notificato l'avvio del procedimento per la richiesta di commissariamento di due appalti affidati da Ama al Consorzio Nazionale Servizi (sede a Bologna) e alla Cooperativa Edera (sede a Roma). Sono i primi due appalti commissariati relativi all'inchiesta Mafia Capitale. Le due aziende hanno ora 15 giorni di tempo per presentare un'eventuale memoria.

L'avvio del procedimento da parte del presidente dell'Anticorruzione è scattato lunedì, sempre a quanto si apprende. L'iter segue la procedura prevista dall'articolo 32 del decreto legge 90 che ha affidato più ampi poteri all'Authority. Le due aziende hanno ora 15 giorni di tempo per presentare un'eventuale memoria. Successivamente Cantone chiederà al prefetto di Roma di emettere i relativi decreti di commissariamento



Carcere duro per Carminati - Intanto in serata arriva la notizia che il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha disposto il regime di 41 bis per Massimo Carminati, personaggio considerato al vertice di "Mafia Capitale". A chiedere al ministero della Giustizia l'applicazione del carcere duro per l'ex esponente dei Nar considerato ora soggetto chiave dell'inchiesta su Mafia Capitale, era stata la Procura di Roma che sta coordinando le indagini. Carminati è detenuto nel carcere di Tolmezzo in provincia di Udine dove è stato trasferito nei giorni scorsi per motivi di sicurezza.