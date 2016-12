Mafia Roma, Campana: "Io linciata"

15:51 - Micaela Campana annuncia querele verso i media che "buttano una persona in pasto al linciaggio per un sms incompleto" dopo che il suo nome è emerso in relazione all'inchiesa Mafia Capitale per un messaggio inviato a Salvatore Buzzi. La deputata del Pd annuncia che pubblicherà il rendiconto delle parlamentarie, nella quale fu eletta alla Camera. Le intercettazioni non mi riguardano "perché fui eletta in una lista bloccata mesi prima", ha aggiunto.