Mafia Roma, Buzzi interrogato: "Voglio difendermi, mai creduto"

"Sono qui per difendermi. Ho già reso 5 interrogatori in Procura ma non sono mai stato creduto. Cercherò di dimostrare qui che quello che dicevo era vero". Così ha cominciato l'interrogatorio Salvatore Buzzi, tra i principali imputati nel processo a Mafia Capitale. In videoconferenza dal carcere di Tolmezzo, il "ras" delle cooperative dovrà sostenere, per almeno 7 udienze, le domande del giudice sui 35 capi di imputazione che la Procura gli contesta.