Mafia Roma, Bindi: "Serve decreto"

"Vista l'oggettiva straordinarietà della situazione di Roma, servono strumenti straordinari che il governo dovrebbe adottare, come un decreto legge che traendo spunto dalla situazione romana, introduca strumenti ad hoc per affrontare le difficoltà di Comuni molto grandi non da sciogliere o infiltrati solo in parte". Lo ha detto il presidente della Commissione Antimafia Rosi Bindi parlando dell'inchiesta Mafia Capitale che ha travolto il Campidoglio.