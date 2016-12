Mafia Roma, 34 a giudizio immediato

La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per 34 delle persone coinvolte nell'inchiesta su Mafia Capitale. Tra i destinatari del provvedimento tutte le figure di spicco finite in carcere a dicembre, come Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Per tutti l'accusa, tra le altre, è di associazione per delinquere di stampo mafiosi. Il processo inizierà il 5 novembre.