Mafia, Orfini difende giunta Marino

Il Partito democratico fa quadrato intorno a Marino e ai suoi, in piena bufera Mafia Capitale: a sua difesa interviene Matteo Orfini. Dopo che nelle intercettazioni sono spuntati i nomi del vicesindaco Luigi Nieri e dell'assessore Alessandra Cattoi, il commissario del Pd romano replica: "I nomi c'erano già nella prima ondata, ma la Procura non li ha indagati. Non sembra ci sia nulla di rilevante né politicamente né penalmente".