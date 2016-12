15:01 - "Il Comune di Roma sia sciolto per mafia". La richiesta arriva da Alessandro Di Battista che, alla conferenza stampa del Movimento Cinque Stelle in Campidoglio, ha dichiarato: "Chiediamo ufficialmente un incontro al prefetto nelle prossime ore perché il Comune venga sciolto per mafia. Ci sono tutti i presupposti per farlo".