Mafia capitale, spunta la 'ndranghetaSms di Buzzi: "Calamità su Italia"

12 dicembre 2014 Mafia capitale, spunta la 'ndrangheta

Sms di Buzzi: "Calamità su Italia" Nelle carte dell'inchiesta "Mondo di mezzo" emergono i possibili collegamenti tra l'organizzazione romana e i calabresi. E dalle intercettazioni esce l'sms shock di Buzzi in cui a capodanno augurava agli amici "monnezza, profughi e bufere" per guadagnare

11:18 - Mafia Capitale aveva stretto un accordo di reciproca convenienza con la potente cosca Mancuso di Vibo Valentia, secondo il Ros dei carabinieri. Costituendo a Roma nel luglio scorso una cooperativa guidata da esponenti vicini alle 'ndrine. Lo si evince dalle carte dell'inchiesta romana. Intanto spunta l'sms di Salvatore Buzzi che aveva inviato ai suoi sodali a Capodanno 2013 in cui si augurava per l'Italia numerose calamità con cui fare nuovi guadagni illeciti.

L'accordo coi calabresi - Mettere in comune gli utili e le perdite con la 'ndrangheta: questa l'intesa che mafia capitale avrebbe stretto con la cosca calabrese dei Mancuso. Due 'ndranghetisti sono stati arrestati in uno sviluppo dell'inchiesta "Mondo di Mezzo". Sono Rocco Rotolo e Salvatore Ruggiero, vari precedenti penali pesanti, collegati anche alla cosca Piromalli di Reggio Calabria, ma residenti da tempo nella capitale. Sarebbero stati loro a fare da tramite tra Massimo Carminati e Salvatore Buzzi da una parte, e i Mancuso dall'altra.



"Sono andato dai Mancuso per Buzzi", dice Rotolo intercettato. E i Mancuso avrebbero mandato un loro imprenditore di fiducia, Giovanni Campennì, a condurre assieme a Buzzi la coop "Santo Stefano onlus", incaricata della pulizia al mercato Esquilino, nel centro multietnico di Roma. "Tu sarai il presidente de questa cooperativa de 'ndranghetisti", dice Buzzi a un candidato alla presidenza. I rapporti tra la mafia romana di Carminati e quella calabrese risalgono secondo l'inchiesta a 5 anni fa, quando il consorzio "29 Giugno" di Salvatore Buzzi prende in gestione il Centro accoglienza rifugiati e richiedenti asilo (Cara) di Cropani (Cosenza) e la cosca Mancuso garantisce protezione.



L'sms dello scandalo di Buzzi - E dalle stesse carte emerge anche l'intercettazione di un sms di Salvatore Buzzi che a Capodanno 2013 aveva mandato ai suoi amici. Nel messaggio ci si augurava diverse calamità per l'Italia. Questo il testo che si legge, errori compresi, sul quotidiano Il Corriere della Sera: "Speriamo che il 2013 sia in anno pieno di monnezza, profughi, immigrati, sfollati, minori, piovoso così cresce l’erba da tagliare e magari con qualche bufera di neve: evviva la cooperazione socialee". Un pensiero magari scherzoso, sicuramente cinico, che però fa riflettere visto che Buzzi è indagato proprio per aver frodato lo Stato con le sue cooperative di aiuto sociale.