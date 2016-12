Mafia Capitale,rubato pc a Comune di RomaLa furia di Renzi: "Tutto uno schifo"

5 dicembre 2014 Mafia Capitale,rubato pc a Comune di Roma

21:21 - Ladri nella notte hanno rubato un pc dagli uffici del Servizio Giardini del Comune di Roma e della Protezione Civile. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'ipotesi è che ci possa essere un nesso con l'inchiesta Mafia Capitale, dato che una parte importante del giro di affari della "cupola" era proprio sulla cura del verde cittadino. Tra gli arrestati anche Claudio Turella, responsabile del servizio programmazione e gestione verde pubblico.

Sarebbero due gli uomini entrati dalla finestra nella stanza del direttore del Servizio Giardini, che si trova a Parco San Sisto, a ridosso del centro cittadino. Hanno rovistato in vari uffici e poi hanno rubato un pc nel palazzo accanto dove ha sede la Protezione Civile comunale.



Rischi sicurezza, Marino: "Mi asterrò dal girare in bici" - Intanto il sindaco di Roma Ignazio Marino, parlando dell'inchiesta Mafia Capitale con i cronisti della stampa estera, ha commentato: "Sento ancora più forza e determinazione che qualche mese fa. La città non è marcia, ma ci sono alcune mele marce". Il primo cittadino ha aggiunto che deciderà "entro domenica se accettare una scorta o meno". Nel frattempo si asterrà dal girare in bici.



Renzi s'infuria: "Ben vengano gli scandali, nessuno sconto" - "Quello che emerge dalle indagini in queste ore fa letteralmente schifo. Un sistema di potere corrotto, denari ai politici e non solo.Vale come sempre la presunzione di innocenza per tutti. Ma vale anche l'auspicio che si faccia presto a fare i processi. Perché abbiamo il diritto di sapere chi ha rubato". Così Matteo Renzi parla dell'inchiesta sulla mafia a Roma.



"Sono un garantista, puro e proprio per questo dico: ben vengano le indagini. Perché diciamo la verità: se ci raccontiamo che l'Italia è uno dei paesi con il più alto tasso di corruzione in Europa, poi non ci dobbiamo sorprendere quando si scoperchia il malaffare. Ben vengano gli scandali, dunque. Sì, avete letto bene: oportet ut scandala eveniant dicevano i romani (gli antichi romani, ma vale anche per i contemporanei)", scrive Renzi nella sua newsletter, che poi sottolinea: "Più vengono fuori questi scandali, dall'Expo al Mose fino a Roma, più sarà chiaro che questa è la volta buona in cui non si fanno sconti a nessuno. Nessun giudizio anticipato, ma nessuno sconto: questo è l'impegno del Pd".



Renzi difende Poletti: "Una foto non è una tangente" - "Lottare contro la corruzione è una priorità del governo e anche per questo va respinto con forza il tentativo di mettere tutti sullo stesso piano, come fatto ingiustamente contro un galantuomo come Poletti: prendere una tangente non è la stessa cosa che fare una foto a cena. Se passa questo vince chi dice che sono tutti uguali". Ha aggiunto Renzi.



Spunta anche il nome di Veltroni - Anche l'ex sindaco Walter Veltroni viene citato in una intercettazione ambientale del 28 marzo 2014 tra Salvatore Buzzi, Alessandra Garrone (compagna di Buzzi), Claudio Caldarelli (punto di collegamento tra l'organizzazione e le istituzioni), Paolo Di Ninno (commercialista di Buzzi) ed Emanuela Bugitti (collaboratrice di Buzzi). Parlando dei 5mila euro mensili percepiti dal clan da tre anni da Luca Odevaine, già capo di gabinetto di Veltroni, Buzzi dice: "Ma se Odevaine c'ha tutta sta roba (riferendosi ad interessi in Venezuela, ndr) ma Veltroni quanta roba c'ha". Interviene la Bugitti chiedendo: "Che c'entra Veltroni?". E Buzzi: "Ha preso i soldi di Odevaine, perché, non li ha presi?".



Sospese le gare del Servizio Giardini - Come forma di autotutela dell'amministrazione, l'assessore all'Ambiente di Roma Estella Marino ha annunciato che "abbiamo impartito disposizione di sospendere tutte le gare in corso del Servizi Giardini di Roma Capitale in attesa delle eventuali ed ulteriori determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e della Prefettura".



Delrio: "Nessun commissariamento" - Un possibile commissariamento del Comune di Roma "non esiste" secondo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio. "Il sindaco Marino - spiega - è una persona onesta e quel sistema era contro di lui". E anche per quanto riguarda Poletti, per Delrio "ha semplicemente partecipato a una cena di una cooperativa sociale molto attiva. Ha semplicemente accettato un invito, non poteva certo immaginare le responsabilità di qualcuno. Cos'altro doveva fare?".



Il prefetto sospende il sindaco di Sant'Oreste - Il prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, ha sospeso il sindaco di Sant'Oreste, in provincia di Roma, Sergio Menichelli, agli arresti domiciliari per turbativa d'asta e corruzione aggravata nell'inchiesta su Mafia Capitale. Secondo l'accusa il clan di Massimo Carminati aveva pagato Menichelli per assicurarsi l'appalto per la raccolta dei rifiuti nel paese, che ha meno di 4 mila abitanti.