Mafia Capitale, rogo doloso nella sede Pd di Mirko Coratti

11:27 - Attentato incendiario nella notte nella sede del Pd-ufficio politico di Mirko Coratti, l'ex presidente dell'Assemblea capitolina indagato nell'inchiesta su Mafia Capitale e autosospeso dal Partito. L'esplosione si è verificata intorno alle 3 in via della Bufalotta a Roma. La deflagrazione ha danneggiato il locale, distrutto la serranda esterna e infranto i vetri di alcuni appartamenti vicini e di un bar. Nessuno è rimasto ferito

Secondo quanto si è appreso, all'interno del locale sono state trovate tracce di liquido infiammabile versato presumibilmente da una finestra posteriore. L'esplosione ha parzialmente distrutto una parete interna e danneggiato alcune auto in sosta davanti alla sede. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri della stazione Talenti e del Nucleo Investigativo di Roma.



Al momento si ipotizza che i responsabili abbiano versato all'interno della sede del liquido infiammabile forzando una finestra posteriore e che l'esplosione sia stata generata dai vapori. Il boato è stato fortissimo ed è stato avvertito anche in altre strade del quartiere. Secondo quanto si è appreso, poco prima i pompieri erano intervenuti in zona per tre cassonetti in fiamme.