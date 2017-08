Mafia Capitale, Raggi: "Malaffare resta in agguato, guardia alta"

"La sfida non è finita e dobbiamo tenere la guardia alta. Resta una ferita profonda". Lo afferma il sindaco di Roma, Virginia Raggi, dopo la sentenza al processo su Mafia Capitale. "Serve un lavoro costante per riconnettere tra loro quelle parti della società civile che lottano per la legalità", evidenzia. "Quello che è stato accertato è che c'è un'associazione criminale che ha condizionato le scelte politiche di questa città".