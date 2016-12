11 dicembre 2014 Mafia Capitale, Pignatone: presto nuovi blitz Prefetto: ipotesi commissariamento appalti "Organizzazione criminale trasversale: la politica serviva a fare affari". Il prefetto: "Tra due mesi idea se la città sarà commissariata. Ma da cittadino spero non si arrivi a questo" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

23:28 - Il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, in audizione all'Antimafia, ha annunciato che alla grande operazione che ha portato all'inchiesta "Mafia Capitale" "ne seguiranno altre a breve". Pignatone ha aggiunto che il Comune di Roma ha sospeso una gara per 25 milioni riguardante l'Ater "perché si profilava un affidamento alle società di Salvatore Buzzi".

Riferendosi alla principale inchiesta, ha affermato che lorganizzazione criminale smantellata a Roma "non ha una struttura rigida": il capo è Carminati ed hanno un ruolo direttivo dal punto di vista 'militare' Brugia, sulla pubblica amministrazione, Buzzi. Pignatone ha sottolineato il metodo mafioso utilizzato, "la capacità di ricorrere alla violenza per il raggiungimento di fini leciti e illeciti e la soggezione verso l'interlocutore" e la "trasversalità interna".



"Basti pensare - ha proseguito Pignatone - ai trascorsi politici: Carminati all'estrema destra, Buzzi all'estremità opposta. Lo stesso Buzzi, ad un amico che gli chiede come fa a stare con Carminati, risponde: 'La politica è una cosa, gli affari sono altro'. L'indagine è durata due anni".



Prefetto Pecoraro: "Qui ci sono esponenti di tutte le mafie" - "A Roma ci sono esponenti di tutte le mafie interessate al commercio, all'edilizia, alla ristorazione". Lo ha detto il prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, davanti alla Commissione Antimafia. "C'è una connivenza tra loro e con esponenti della criminalità locale interessata al traffico di stupefacenti, alle rapine e all'usura. Solo nel 2014 la Gdf ha sequestrato beni per 1 miliardo e confiscato beni per 80 milioni più 99 milioni di sequestri destinati alla confisca".



"Ipotesi commissariamento appalti" - "Ho incontrato Cantone: ci potrebbe essere una richiesta di commissariamento degli appalti se Cantone (presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione) lo riterrà", ha poi spiegato il prefetto. "Tra due mesi idea se commissariamento" - "Nel giro di un paio di mesi avremo idea se sarà necessario commissariare il Comune di Roma, la legge parla di tre mesi più tre. Partiremo da Ostia e da qualche altro municipio", ha sottolineato Pecoraro."Se ci saranno situazioni particolari lo segnalerò subito al ministro dell'Interno ma se mi dovessi augurare lo scioglimento da cittadino direi no".