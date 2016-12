Mafia Capitale,oggi nuova udienza

E' fissata per oggi nell'aula bunker di Rebibbia la seconda udienza del processo Mafia Capitale. Davanti ai giudici della X sezione penale verranno affrontate le questioni legate alle costituzioni di parte civile: nella prima udienza ne erano state depositate 54, tra cui quella del Comune di Roma. Oggi compariranno in aula per la prima volta l'ex A.d. di Ama Franco Panzironi e l'ex capogruppo Pdl alla Regione Lazio Luca Gramazio.