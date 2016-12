Mafia Capitale, Odevaine patteggia: 2 anni e 8 mesi per Cara Mineo

Luca Odevaine ha patteggiato una condanna a 2 anni e 8 mesi in uno dei filoni della maxi inchiesta su Mafia Capitale. Si tratta della vicenda che riguarda i vertici della cooperativa la Cascina accusati, con Odevaine, di corruzione per l'aggiudicazione di un appalto per la gestione del Cara di Mineo. L'ex capo di gabinetto dell'allora sindaco di Roma, Walter Veltroni, pagherà anche 250mila euro (pari alla corruzione della quale è accusato).

Il 7 gennaio il tribunale di Roma aveva accettato un'altra richiesta di patteggiamento arrivata da quattro ex dirigenti della cooperativa La Cascina nell'ambito della stessa inchiesta. Francesco Ferrara, Domenico Cammisa, Salvatore Menolascina, Carmelo Parabita stanno scontando dai due anni e otto mesi ai due anni e sei mesi di detenzione per aver corrotto Luca Odevaine.



Secondo gli inquirenti i quattro avrebbero pagato per ottenere l'appalto per la gestione del Cara di Mineo. Odevaine resta imputato nel maxiprocesso, attualmente in corso nell'aula bunker di Rebibbia, per un episodio di corruzione che vede coinvolto anche Salvatore Buzzi, l'imprenditore delle cooperative romane ritenuto il capo del cosiddetto "mondo di mezzo".