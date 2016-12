Mafia Capitale, nuovi interrogatori Marino vedrà Alfano e prefetto

13:02 - L'inchiesta su "Mafia Capitale" procede a ritmo serrato. Oggi riprenderanno, infatti, gli ultimi interrogatori di garanzia. Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, incontrerà anche il ministro dell'Interno, Angelino Alfano e il prefetto Pecoraro sulla questione degli ispettori che saranno inviati in città. Ora in Campidoglio, fa sapere il primo cittadino, è il momento della pulizia.

Marino, nonostante il pressing di Pdl e M5s per le dimissioni, ha deciso di incontrare Alfano e il prefetto Giuseppe Pecoraro per affrontare il delicato tema degli ispettori. Intanto, lunedì sera il ministro dell'Interno ha detto di aver parlato con il prefetto "che ha studiato le carte". "Valuteremo il da farsi. Credo ci debba essere un giudizio tecnico da cui deve nascere la proposta di sciogliere la Giunta comunale, ma sta emergendo un quadro che investe anche amministrazioni precedenti: quella di Gianni Alemanno e anche la precedente".



Marino ha intenzione di accogliere ogni proposta per fugare ogni dubbio sulla trasparenza della sua amministrazione. Così accanto a un personaggio di rilievo nel mondo della legalità, un magistrato che darà alla giunta la certificazione trasparenza, sarebbero benvenuti anche gli ispettori sui quali sta ragionando la Prefettura in accordo col Viminale che si aggiungeranno ai tecnici dell'anticorruzione di Raffaele Cantone. Questo perché ora bisogna fare "una differenziata per separare i buoni dai cattivi", ha spiegato Marino.



Il Pd, concorde con Marino, è favorevole a un garante legalità in giunta, che nella sua nuova veste dovrà vedere la luce tra una settimana circa. "A Roma nella giunta nuove figure di alta moralità per ripartire", ha sottolineato Gianni Cuperlo. M5S invece continua a battere sul chiodo dimissioni, "Roma passa dal cuppolone alla cupola", ha scritto su Fb Alessandro Di Battista, e la stessa cosa fa Forza Italia tramite la sua portavoce Mara Carfagna: "Il sindaco compia un gesto di coraggio e lasci che il nuovo Campidoglio sia eletto con voti non contaminati".



Oggi l'incontro col prefetto e sul tavolo la possibilità dell'invio in Campidoglio di commissari prefettizi con compiti ispettivi. E nel faccia a faccia con Pecoraro Marino scioglierà anche la sua riserva sul tema scorta. Ha già rinunciato alla bici dunque dice "se non ci sono evidenze di un pericolo fisico credo che non ne ho bisogno". Che il personale delle tante scorte, ha rilanciato, "sia impiegato per la sicurezza e contro il malaffare".