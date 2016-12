Mafia Capitale, lo scandalo s'allarga: tremano altri politici

Buzzi e Carminati s'infilano nelle maglie dei partiti trasversalmente, da destra a sinistra: l'importante è raggiungere quanti più politici possibile per fare affari. In alcune intercettazioni, viene fatto ad esempio il nome di Micaela Campana, esponente Pd "da comprare", attraverso il sovvenzionamento della campagna elettorale.



Il 5 maggio 2013, riporta il Corriere della Sera, Buzzi parla nel suo ufficio con Carminati e con altri soci. E dice: "Allora te sto a di, no...riguardo a Michela e Bubbico stanno allo stesso partito no? se glie dicessi... io domani siccome la devo vede' prima de Gasbarra e siccome dovemo dagli pure 20mila euro per sta cazzo de campagna elettorale "ce fai aprì sta cosa te damo 1 euro a persona per la campagna elettorale". E poco dopo aggiunge: "mò se me compro la Campana...".



Il nome della parlamentare, responsabile Welfare del Pd, era già emerso nei giorni scorsi per un sms di risposta a Buzzi - 'un bacio grande capo» - che le aveva chiesto di presentare una interrogazione alla Camera. C'è anche un riferimento a Filippo Bubbico, sempre del Pd, che riguarda invece una ricerca di incontro con il viceministro dell’Interno. Il 5 maggio scorso parlano di un appuntamento "con il suo capo segreteria", ma 'non c'è riscontro che sia avvenuto".



L'organizzazione ha contatti ovunque e cerca di elargire favori a questo o a quel politico, Starà ai magistrati accertare quanto di vero ci sia nei colloqui tra Carminati e Buzzi, che citano anche Veltroni, Gasbarra, Berlusconi, spesso solo per averli incontrati o come possibili obiettivi da raggiungere.



Micaela Campana: "Io linciata" - Micaela Campana, l'esponente del Pd, responsabile Welfare del partito, il cui nome è spuntato in una intercettazione nell'ambito dell'inchiesta "Mondo di mezzo", non ci sta alla gogna mediatica e annuncia querele nei confronti dei giornali che "buttano una in pasto al linciaggio per un sms incompleto (risulta inoltre un suo messaggio a Buzzi con scritto "un bacio grande capo", ndr)", assicurando che pubblicherà il rendiconto delle parlamentarie, nella quale fu eletta come deputata mentre le intercettazioni sulla campagna elettorale non la riguardano "perché fui eletta in una lista bloccata mesi prima".