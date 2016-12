Mafia Capitale, il premier Renzi: "I corrotti pagheranno tutto"

19:01 - "I corrotti pagheranno tutto. Fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo centesimo". Così il premier Matteo Renzi su Twitter in un messaggio accompagnato dall'hashtag #lavoltabuona. "Giovedì in Cdm porteremo quattro piccole grandi modifiche al codice penale in materia di corruzione. Si alza la pena minima da quattro a sei anni, per cui se hai rubato puoi patteggiare ma un po' di carcere lo fai", ha spiegato.