Mafia Capitale, "er Cecato" resta in cella: confermata l'aggravante mafiosa

19:40 - L'ex estremista dei Nar, Massimo Carminati, tra i principali indagati nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale, resta in carcere. Lo ha deciso il tribunale del Riesame che, rigettando le richieste avanzate dai difensori, ha confermato l'aggravante mafiosa. Stessa decisione anche per Riccardo Brugia, Roberto Lacopo e Fabrizio Franco Testa. "Faremo sicuramente ricorso in Cassazione", hanno detto i legali di Carminati.

Il tribunale del Riesame ha confermato il carcere anche per Emilio Gammuto, accusato di corruzione aggravata. Il difensore di Carminati e Brugia, Giosuè Bruno Naso, aveva chiesto che fosse dichiarata l'insussistenza dell'aggravante del metodo mafioso contestato agli indagati e, in subordine, gli arresti domiciliari per Testa e Lacopo. Ma i pm Paolo Ielo, Luca Tescaroli e Giuseppe Cascini hanno sollecitato il rigetto di tutte le richieste. Infine Raffaele Bracci, accusato di usura, è andato ai domiciliari su decisione del gip Flavia Costantini.



Sull'inchiesta intanto pubblica un commento anche l'Osservatore Romano, che definisce i traffici di Carminati e soci e le presunte infiltrazioni mafiose nella Capitale "l'ultimo sacco di Roma, un "incancrenimento profondo che da anni infetta il sistema capitolino".