Mafia Capitale, custodia cautelare per gli imputati durante processo

Il tribunale di Roma ha congelato i termini di custodia cautelare per tutti gli imputati di Mafia Capitale, con una proroga sui termini per altri due anni. Rimarranno quindi agli arresti per tutta la durata del processo. Il provvedimento è valido sia per chi è in carcere sia per chi è ai domiciliari. Lo hanno stabilito i giudici della X sezione penale, davanti ai quali è in corso il maxiprocesso, accogliendo una richiesta della Procura.