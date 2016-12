Mafia Capitale, contatti tra il clan e i vip Spuntano Mammucari, D'Alessio e De Rossi

Mammucari chiese a De Carlo doping per la palestra - "Sostanze dopanti per la palestra in particolare GH, ormone per la crescita", è la richiesta fatta al telefono dal presentatore Mammucari a De Carlo, arrestato giovedì a Fiumicino nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma. "Sono chiacchierone, ma non spiattello i cavoli tuoi in giro... non dico che vuoi diventare Hulk", la risposta a Mammucari.



Telefonata di De Rossi dopo una lite in un locale - Nelle carte dell'inchiesta Mafia Capitale c'è poi un'informativa del Ros che intercetta telefonate tra De Rossi e De Carlo. Il calciatore della Roma chiama la notte del 30 settembre 2013 dopo una lite in un locale. "Avevo pensato che quello aveva chiamato qualche coattone... ho detto famme sentì Giovanni", dice De Rossi.



De Rossi riferisce di averlo contattato perché "assieme al compagno di squadra Mehdi Benatia, aveva avuto poco prima una discussione in un locale e temendo conseguenze aveva pensato a De Carlo". L'informativa sottolinea che De Carlo, "dando prova di grande confidenza, gli confermava di poter contare sempre sul suo aiuto: 'Chiamame sempre... bravo! Hai fatto bene Danié, amico mio...'".



De Carlo si recò a casa di D'Alessio - De Carlo è uno degli uomini di spicco del sodalizio criminale guidato da Carminati e, come emerge dalle carte dell'inchiesta Mafia Capitale, si è recato a casa del cantante D'Alessio, a Roma, il giorno dopo che l'artista aveva subito un furto di una collezione di Rolex dal valore di quattro milioni. De Carlo raggiunse l'abitazione dell'artista napoletano "e si trattenne per oltre trenta minuti".



E incontrò anche il calciatore Sculli - Gli investigatori del Ros nella loro informativa riportano anche di un incontro tra De Carlo e l'ex calciatore della Lazio Giuseppe Sculli, poi coinvolto nell'inchiesta sul calcioscommesse della procura di Cremona e nipote del superboss della 'ndrangheta Giuseppe Morabito, detto 'U tiradrittu'.



Contatti con Belen e le compagne di Destro e Dzemaili - Nell'informativa si rileva che De Carlo "era in frequente contatto con personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport". Le intercettazioni del Ros, infatti, hanno appurato "numerosi contatti" di De Carlo con le compagne dei calciatori Matteo Destro della Roma e Blerim Dzemaili, all'epoca in forza al Napoli, e con la coppia Stefano De Martino e Belen Rodriguez.