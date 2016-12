Mafia capitale, comincia il maxi processo Odevaine: collaboro. E Carminati parlerà

Odevaine: "Ho sbagliato ma sto collaborando" - A margine del processo ha parlato l'ex membro del Tavolo nazionale sull'immigrazione Luca Odevaine, sotto accusa per corruzione. "Ho fatto degli errori - ha detto -, ho ammesso le mie responsabilità e ora sto collaborando con i magistrati". Odevaine ha ribadito "di essere dalla parte delle istituzioni".



L'avvocato: Carminati parlerà - "Quando sarà il momento opportuno Massimo Carminati (che al processo interverrà solo in collegamento video) si difenderà in maniera diversa rispetto agli altri processi in cui è stato coinvolto e nei quali ha mantenuto un dignitoso silenzio", ha detto l'avvocato Giosuè Naso annunciando la strategia difensiva del principale imputato.



"Qui ci sono fatti concreti - ha aggiunto - e Carminati risponderà di quei fatti". Naso ha poi ha criticato l'impostazione della Procura che contesta agli imputati l'associazione mafiosa: "La mafia sotto il profilo penale è qualcosa di diverso e molto più grave".



Ventidue imputati in aula - Nella prima udienza saranno presenti in aula 22 imputati, tutti quelli raggiunti da provvedimenti cautelari ai domiciliari. Tra loro alcuni ex amministratori locali tra cui Mirko Coratti, già presidente del Consiglio comunale, e Giordano Tredicine, consigliere comunale.



Non potranno, invece, mai essere presenti al processo tre imputati eccellenti che avranno solo il video come opzione per seguire le varie udienze. Oltre a Carminati, non parteciperanno al processo altri due imputati eccellenti: Salvatore Buzzi, ras delle cooperative e braccio operativo dell'organizzazione, e Riccardo Brugia, uomo legato a Carminati e presunto custode di armi, mai però trovate dagli inquirenti.