Mafia Capitale, chiesti nuovi processi: 24 persone nel mirino della Procura di Roma

Siamo dunque arrivati a un ulteriore, e forse ultimo, filone nella vicenda che ha di fatto travolto, negli ultimi due anni, gran parte delle amministrazioni locali.



Ora il procuratore aggiunto Paolo Ielo, d'intesa con i pm Giuseppe Cascini e Luca Tescaroli, chiede ora il processo per Buzzi, Fiscon, l'ex capogruppo Pd nel consiglio comunale di Roma, Francesco D'Ausilio, e altre 21 persone. Nell'atto formulato dagli inquirenti ci sono, a seconda delle singole posizioni dei protagonisti, una serie di episodi di corruzione e turbativa d'asta, oltre ad eventi di finanziamento illecito e di rivelazione del segreto d'ufficio.



Nell'elenco figurano imprenditori come Fabrizio Amore e Flavio Ciambella, ma anche l'ex sindaco del Comune di Sant'Oreste Sergio Menichelli, per il quale la misura cautelare a suo tempo applicata decadde per insussistenza.



Tra gli accusati ci sono poi il presidente della cooperativa "Capodarco" Maurizio Marotta e l'ex direttore del X Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde-Protezione civile di Roma Capitale, Fabio Tancredi; Nadia Cerrito, collaboratrice di Buzzi, Clelia Logorelli, quale dirigente presposto al settore verde di Eur spa, e ancora Giampaolo Cosimo De Pascali, l'appuntato in servizio al reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica (Ufficio direzione sovrintendenza centrale servizi di sicurezza): di lui Buzzi, secondo gli inquirenti, si sarebbe servito per avere informazioni e favori. Il periodo di tempo al vaglio è quello che va dal 2011 al 2014. La formale conclusione delle indagini e il deposito degli atti risalgono a luglio. Restano sullo sfondo i ruoli di coloro che sono stati stralciati, mentre verso la primavera potrebbe concludersi a Rebibbia il procedimento per i 46.