Mafia Capitale, Carminati trasferito a Parma nel carcere dei super boss

16:43 - Massimo Carminati è stato trasferito dal carcere di Tolmezzo (Udine) a quello di Parma, sempre in regime di 41 bis previsto per i mafiosi, applicato da alcuni giorni al presunto capo di Mafia Capitale. La notizia è stata confermata dal legale di Carminati, Giosuè Naso, secondo il quale il trasferimento è avvenuto il giorno di Natale. Nella stessa struttura è detenuto anche il super boss Totò Riina.

E' detenuto anche Totò Riina nel carcere di Parma. Il vecchio boss dei Corleonesi è sottoposto al 41 bis, il carcere duro che da alcuni giorni è stato disposto dal ministero della Giustizia per Carminati, su richiesta della procura di Roma.



"Non conosco le motivazioni del trasferimento - ha detto il legale di Carminati -. Parma è un carcere più duro di Tolmezzo, ma forse hanno considerato che c'è un centro medico più attrezzato. Carminati ha un frammento di pallottola nel cranio, quella sparata da un poliziotto nell'81 che gli ha portato via l'occhio sinistro. Ha un'ablazione totale del bulbo oculare ed è costretto a una pulizia e a un cambio di cerotto quotidiani e c'è sempre un rischio teorico di infezione".