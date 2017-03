Mafia Capitale, Carminati: "Nessuna organizzazione criminale"

"Le sole che prendevamo dimostrano che non c'era alcun controllo di un'organizzazione criminale del territorio. Altrimenti nessuno ci avrebbe solato e Carminati sarebbe intervenuto". E' Massimo Carminati a rispondere così durante il controesame della procura di Roma al processo su Mafia Capitale. Spesso l'ex Nar ha accusato i pm di avere l'intenzione "di farmi arrabbiare" e comunque ha spesso risposto alle domande "non sono al corrente, non ricordo".