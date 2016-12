10 dicembre 2014 Mafia Capitale, Carminati e la paura del pm Pignatone: "Ci butta tutto all'aria" Nuove intercettazioni nel fascicolo d'inchiesta sui malaffari a Roma. La nomina del nuovo procuratore aveva messo in allarme il "sistema" Tweet google 0 Invia ad un amico

22:01 - Massimo Carminati manifestava interesse per la nomina del nuovo procuratore di Roma Giuseppe Pignatone. Parlando con una persona, si legge in una intercettazione del 27 gennaio 2012, affermava che il magistrato "non giocava" e "avrebbe buttato all'aria Roma" in quanto "in Calabria ha capottato tutto" e "non si fa inglobà dalla politica". Intanto il magistrato ha avviato le verifiche sui documenti che il sindaco Marino ha portato in Questura.

Le Fiamme gialle negli uffici dell'Ama - Un'unità della Guardia di finanza, in servizio all'area Vigilanza contratti dell'Anticorruzione (l'ex Authority appalti, ora assorbita dall'Anticorruzione), ha visitato gli uffici dell'Ama, la società gestione rifiuti di Roma. L'obiettivo era di individuare appalti da monitorare per un eventuale commissariamento.



Furto pc, prosegue l'indagine - Intanto i pm della Procura di Roma sono al lavoro anche sul furto di un personal computer avvenuto il 5 dicembre in un ufficio del Servizio giardini del Campidoglio. Gli accertamenti sono affidati ai sostituti titolari dell'indagine sul gruppo criminale di Massimo Carminati. Obiettivo di chi indaga è capire se il furto abbia una relazione con la vicenda della cupola mafiosa che ruota intorno alla figura dell'ex terrorista nero.



Finiti interrogatori: due negano e due non rispondono - Conclusi gli interrogatori di garanzia degli indagati posti agli arresti domiciliari una settimana fa nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta Mafia Capitale. Due di loro, Marco Placidi, impiegato nel comune di Sant'Oreste, e Raniero Lucci, dipendente di una cooperativa, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre altri due, Sergio Menichelli, sindaco di Sant'Oreste, e Mario Schina, consigliere della cooperativa 'Il percorso', hanno respinto le accuse

Buzzi-Guarany a cena finanziamento Pd - Alla cena di finanziamento del Pd all'Eur erano presenti Salvatore Buzzi e Carlo Maria Guarany, coinvolti nell'inchiesta. Lo confermano fonti del Nazareno che, dopo aver effettuato verifiche, aggiungono che per la Cooperativa 29 giugno c'erano anche Claudio Bolla e altre due persone, che non hanno rilasciato la liberatoria per divulgare i loro nomi ma che, "allo stato, paiono estranei all'inchiesta". "La cooperativa - affermano dal Pd - non è però in alcun modo tra i contribuenti del Pd nazionale, ma tra quelli del Pd Roma".



Alla cena svoltasi il 7 novembre si sono registrate 840 adesioni, a cui corrispondono 441 bonifici per un incasso totale di 700.300 euro. Resta ferma - sottolineano - l'intenzione del Pd di dare massima trasparenza alla cena di finanziamento svoltasi a Roma il 7 novembre, ma esistono ostacoli oggettivi legati alla normativa sulla privacy e sulla divulgazione dei dati.