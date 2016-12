12:37 - Il tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia in carcere con l'aggravante mafiosa per Salvatore Buzzi, Giovanni De Carlo e altri nove indagati nell'inchiesta Mafia Capitale. Torna invece in libertà Riccardo Mancini, ex ad dell'Ente Eur, mentre Giovanni Fiscon, ex direttore generale dell'Ama, va ai domiciliari.