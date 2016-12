Mafia Capitale, a Roma il Pd dimezza le commissioni e azzera le presidenze

in Campidoglio si accelera sulla razionalizzazione delle commissioni capitoline . Presto saranno dimezzate , passeranno da 24 a 12, e ci sarà anche l 'azzeramento di tutte le presidenze che dovranno poi essere rinominate. Lo afferma il commissario del Pd Roma Matteo Orfini , alla luce del secondo atto di Mafia Capitale e l'ultima ondata di arresti in Campidoglio.

"Stiamo lavorando sul dimezzamento delle commissioni capitoline che diventeranno 12 - spiega Orfini -. Essendo un nuovo atto ci sarà anche l'azzeramento di tutte le presidenze che verranno nominate nuovamente". E a chi gli chiede se con il sindaco Ignazio Marino avessero fissato una tempistica risponde: "I tempi sono quelli dell'Aula ma ci siamo. Stiamo chiudendo il quadro. E poi si procederà. Questione di giorni".



Il dimezzamento delle commissioni era una misura a cui stava già lavorando il consiglio comunale ma che ha subito un'accelerazione anche per effetto dei contraccolpi dell'inchiesta di Mafia Capitale che ha portato all'arresto di quattro consiglieri comunali, due del Pd, tra cui l'ex presidente della commissione Patrimonio e Politiche abitative Pierpaolo Pedetti, e vede altri consiglieri tirati in ballo in alcune intercettazioni, senza che siano indagati.



"Non ho la palla di vetro. Noi stiamo cercando di fare tutto quello che è possibile, anche chiedendo atti di generosità a chi non ha alcun avviso di garanzia", aveva preannunciato il capogruppo del Pd in Campidoglio Fabrizio Panecaldo. Una prima disponibilità era già arrivata da Alfredo Ferrari, presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, pronto a rimettere l'incarico di guida della commissione. Un'orientamento maturato nel Pd, insomma, propedeutico all'azzeramento delle commissioni ora annunciato.