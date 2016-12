Mafia Capitale, 2 anni all'ex assessore Ozzimo accusato di corruzione

Daniele Ozzimo, ex assessore del Comune di Roma , è stato condannato dal gup a 2 anni e 2 mesi nell'ambito del processo a Mafia Capitale . Ozzimo era accusato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. Ozzimo era tornato libero il 24 dicembre dopo che in aula era stata riascoltata un'intercettazione di Salvatore Buzzi : contrariamente a una prima trascrizione, il "ras delle cooperative" diceva che Ozzimo "'n pija soldi" (non prende soldi).

Nel procedimento, con rito abbreviato, sono state condannate altre quattro persone: l'ex consigliere comunale di Centro Democratico, Massimo Caprari, per il quale la condanna è di due anni e quattro mesi di reclusione (i pm ne chiedevano due anni e tre); Paolo Solvi, collaboratore dell'ex presidente del municipio di Ostia Andrea Tassone, condannato a due anni e due mesi (a fronte di una richiesta pm di tre anni e sei) ; e Gerardo e Tommaso Addeo, collaboratori di Luca Odevaine, ex componente del tavolo di coordinamento per i rifugiati del Viminale arrestato nel corso delle indagini, condannati a un anno e dieci mesi (per i quali i pm avevano chiesto due anni e due mesi).



Ozzimo: "Me lo aspettavo" - "Me lo aspettavo perché si sa come vanno a finire queste cose in questo Paese. Siamo pronti a presentare ricorso in Appello". E' l'amaro commento di Ozzimo dopo la decisione del gup.