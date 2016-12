Madre Teresa santa a 17 anni dalla morte: attesi 100mila pellegrini

Saranno oltre 100mila le persone che assisteranno a Roma alla cerimonia per la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, proclamata santa a 19 anni dalla morte e 17 dall'inizio della causa di canonizzazione. Papa Francesco la indicherà come modello non solo del Giubileo della misericordia ma anche dell'azione del suo papato: per il pontefice, infatti, la suora ha messo in atto l'ideale di trasformare la Chiesa in un "ospedale da campo" per i poveri.