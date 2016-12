Lotteria Italia, venduto a Roma il biglietto vincente da 5 milioni di euro

01:51 - E' stato venduto a Roma il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. La serie e il numero del tagliando sono: P 490672, venduto in via Monte Bianco 114. Il secondo premio, da 2 milioni di euro, è stato vinto dal biglietto serie A 221059 venduto a Senigallia (Ancona), in via Benvenuto Cellini 1. Il terzo, da 1,5 milioni, è stato vinto dal biglietto G 453096, venduto a Caserta, in viale Alberto Beneduce 35.

Il quarto premio, da un milione di euro, è stato vinto dal biglietto serie C 052521, venduto a Roma in via Carlo Lorenzini 60. Il quinto premio, da 500mila euro, è stato vinto dal biglietto serie L 323797, venduto a Rezzato (BS).



Infine, il sesto e ultimo premio di prima categoria, da 250mila euro, è stato vinto dal biglietto serie E 097946, venduto a Muggiò (MB), in via XXV aprile 37.



Questi le serie e i numeri dei 50 biglietti della Lotteria Italia estratti, di seconda categoria, del valore di 50mila euro ciascuno, comunicati dall'Agenzia dei monopoli con accanto le località dove sono stati venduti.



N 234854 Roma



O 392555 Anagni (FR)



N 196316 Bergamo



L 276229 Berceto (PR)



C 237169 Tavagnacco (UD)



C 364295 Fiorenzuola D'Arda (PC)



N 246228 Fabriano (AN)



F 468019 Milano



C 040649 Borgaro Torinese (TO)



F 133644 Roma



I 196215 Calatabiano (CT)



I 008683 Rocca di Papa (RM)



M 379261 Orio al Serio (BG)



O 497014 Roma



C 025786 Milano



N 444549 Monte Urano (FM)



F 312049 San Nicola la Strada (CE)



P 252146 San Giuseppe Vesuviano (NA)



P 202847 Novi Ligure (AL)



Q 478219 Roma



L 057407 Chieuti (FG)



O 127055 Roma



E 490076 Paderno Dugnano (MI)



I 068124 Desenzano del Garda (BS)



B 119434 Lamezia Terme (CZ)



P 034146 Castelnuovo Scrivia (AL)



E 448441 Trapani



B 415896 Milano



A 131002 Chieuti (FG)



O 413724 Mondolfo (PU)



E 312333 Foggia



B 348529 Nerviano (MI)



R 047837 Torino



M 410121 Marigliano (NA)



C 386544 Vittuone (MI)



A 162185 Roma



A 168925 L'Aquila



O 077699 Quarto (NA)



C 273324 Alfedena (AQ)



S 015009 Montenero di Bisaccia (CB)



Q 138079 Palermo



D 249526 San Bonifacio (VR)



O 409373 Milano



Q 179809 Fiumicino (RM)



G 065741 Trieste



Q 201643 Milano



D 476001 Trieste



I 099082 Quartu Sant'Elena (CA)



P 370609 Trento



E 092530 Casavatore (NA).



Questi i biglietti dei premi, cento in tutto, della terza categoria della Lotteria Italia, che si aggiudicano 20mila euro ciascuno.



I 247211 Dueville (VI)



N 270142 Pescara



E 167139 Barletta (BT)



C 366057 Fiumicino (RM)



E 115222 Casavatore (NA)



I 387397 Lucignano (AR)



Q 452405 Comacchio (FE)



E 490368 Pieve Emanuele (MI)



N 229152 Cavallino (LE)



O 070408 Borgonovo Val Tidone (PC)



I 265925 Nettuno (RM)



L 309930 Siena



G 429538 Reggello (FI)



L 125908 Romentino (NO)



Q 059328 Milano



B 141854 Marigliano (NA)



L 287187 Prato



G 364515 Chiampo (VI)



A 453737 Roma



C 328818 Tarsia (CS)



C 302402 Varna (BZ)



B 115200 Rimini



O 156122 Anagni (FR)



Q 258223 Brescia



S 249977 Roma



I 310597 Napoli



L 096392 Villimpenta (MN)



G 088778 San Cesario di Lecce (LE)



M 340151 Lancusi (SA)



G 152644 Ortona (CH)



B 467702 Roma



T 190903 Villasanta (MI)



D 051059 Roma



N 032560 Milano



P 350048 Pescara



O 408055 Roma



Q 115060 Milano



Q 226327 Palermo



B 484957 Binasco (MI)



G 348253 Ravenna



P 050393 Fossalta di Portogruaro (VE)



E 431409 Roma



C 419828 Serravalle Pistoiese (PT)



I 025919 Roma



P 434776 Rivoli (TO)



N 114683 Rubiera (RE)



I 042496 Matera



B 322858 Scarmagno (TO)



D 061438 Messina



D 329307 Trapani



M 365557 San Vito di Cadore (BL)



R 274450 Rozzano (MI)



R 191295 Civitella Val di Chiana (AR)



O 071617 Casalgrande (RE)



E 307039 Marigliano (NA)



A 447759 San Vincenzo (LI)



F 259378 Napoli



L 154378 Fondi (LT)



M 321018 Acquaviva delle Fonti (BA)



R 221920 Firenze



E 024982 Palma Campania (NA)



C 185493 Lecce



N 186526 Castel Guelfo di Bologna (BO)



P 374977 Venezia



N 149999 Castello di Annone (AT)



B 037481 San Giorgio a Cremano (NA)



L 240942 Lanzo d'Intelvi (CO)



M 063982 Assago (MI)



L 193882 Volta Mantovana (MN)



E 210984 Castelnuovo di Porto (RM)



L 130282 Vicenza



D 180692 Gubbio (PG)



N 340442 Anagni (FR)



C 266403 Valmadrera (LC)



I 168937 Venezia



I 204348 Torriglia (GE)



M 479042 Roma



P 038934 Arsago Seprio (VA)



R 412127 Roma



G 001749 Rimini



F 278880 Fano (PU)



B 099854 Ferrara



M 293227 Bentivoglio (BO)



R 205380 Roma



G 422145 Lucca



I 088211 Sangano (TO)



S 219018 Roma



E 106455 Fiumefreddo di Sicilia (CT)



D 493297 Fabro (TR)



O 388334 Villanova d'Asti (AT)



Q 060166 Tramatza (OR)



E 248974 Barberino di Mugello (FI)



D 357438 Reggello (FI)



M 271733 Casoria (NA)



C 380394 Bagno a Ripoli (FI)



L 294231 Roma



A 209126 Cazzago San Martino (BS)



A 206412 Roma



G 486782 Roma



O 099977 Avola (SR)



E' l'ottava volta in 19 anni che il primo premio è a Roma - E' l'ottava volta nelle ultime 19 edizioni che la Capitale si aggiudica il primo premio della Lotteria Italia. L'ultima vincita di primo premio, riferisce l'agenzia Agipronews, risaliva al 2009. Roma vanta quattro vincite da 5 milioni di euro centrate dal 2001 a oggi (con l'eccezione dell'edizione 2003, quando il primo premio fu pari a 6 milioni), tra cui quella mai riscossa dell'edizione 2008/2009, rimessa in gioco il 6 gennaio dell'anno successivo e vinta (e incassata) di nuovo nella Capitale. A questi premi si sommano le due vincite da 15 miliardi di lire del 1998 e del 1999, assieme ai 7 miliardi centrati del 1996.