Lotito: "Non vogliono che risani il calcio, accusatori saranno accusati"

"Ho la massima fiducia nella magistratura, e confido che in breve tempo chiarisca la mia posizione al fine di trasformare i miei accusatori in accusati". Lo ha dichiarato il presidente della Lazio e consigliere federale della Figc Claudio Lotito, indagato dalla Procura di Napoli per tentata estorsione. "Contro di me - aggiunge - c'è una campagna diffamatoria per ostacolare l'opera di risanamento del calcio".