Le "vittime" delle banche scrivono a Papa Francesco: "Aiutaci"

"Confidiamo in Lei caro Papa Francesco, per aiutarci a far comprendere a governanti sordi e ciechi, a tecnocrati, cleptocrati europei di Troika e Bce, che non può essere il paradigma dell'arbitrato affidato a foglie di fico a restituirci la dignità, ma il risarcimento integrale dei nostri beni espropriati". Così la lettera inviata al Papa dal Comitato Vittime Salva Banche, Adusbef-Federconsumatori, che manifestano davanti a Bankitalia.