Lazio, traffico rifiuti da 26 mln: impianti sequestrati, 31 indagati

La scoperta di un traffico illecito di rifiuti nel Lazio da parte dei carabinieri della forestale ha determinato il sequestro di dieci impianti per il trattamento della spazzatura e di una discarica per rifiuti non pericolosi. Nell'inchiesta sono 31 le persone indagate per accuse che vanno dai reati ambientali alla truffa aggravata e frode in pubbliche forniture, per un giro d'affari di 26 milioni di euro.