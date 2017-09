Lazio, inchiesta "spese pazze": 16 ex consiglieri regionali del Pd a giudizio

Sono stati rinviati a giudizio per le cosiddette "spese pazze", i 16 ex consiglieri regionali Pd del Lazio, coinvolti nell'inchiesta sulla gestione dei fondi destinati ai gruppi consiliari. Lo ha deciso il gup Alessandra Boffi accogliendo le richieste dei pm Alberto Pioletti e Laura Condemi. I reati contestati, a seconda delle posizioni, sono peculato, abuso d'ufficio, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e truffa.