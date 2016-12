Lazio, agricoltura minacciata da invasione dei cinghiali

È allarme tra gli agricoltori del Lazio per l'invasione dei cinghiali che avrebbe causato danni per ora quantificati in oltre 3 milioni di euro. Numerosi esemplari sono stati avvistati in prossimità delle abitazioni e in soli otto anni il loro numero è raddoppiato. Solo nelle campagne romane negli ultimi dieci anni gli assalti dei cinghiali affamati sono costati circa 15 milioni di euro. Prima gli animali erano avvistati solo nelle periferie, ma adesso sono segnalati sempre più spesso nei centri abitati, hanno raggiunto i giardini delle ville dell'Olgiata, quartiere residenziale a Nord della Capitale.