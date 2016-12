Lavoro, Papa: "La precarietà è vergognosa" "Non manchi mai diritto alla pensione"

"Tutelare il lavoro femminile e la maternità" - Vostro difficile compito - ha detto il Papa rivolgendosi ai dirigenti e ai dipendenti Inps - è contribuire affinché non manchino le sovvenzioni indispensabili per la sussistenza dei lavoratori disoccupati e delle loro famiglie. Non manchi tra le vostre priorità un'attenzione privilegiata per il lavoro femminile, nonché quell'assistenza alla maternità che deve sempre tutelare la vita che nasce e chi la serve quotidianamente".



"La pensione? E' un diritto che non può mancare" - "Non manchi mai - ha detto ancora il Papa - l'assicurazione per la vecchiaia, la malattia, gli infortuni legati al lavoro. Non manchi il diritto alla pensione, e sottolineo: il diritto, perché di questo si tratta. Siate consapevoli dell'altissima dignita' di ciascun lavoratore, al cui servizio voi prestate la vostra opera. Sostenendone il reddito durante e dopo il periodo lavorativo, contribuite alla qualità del suo impegno come investimento per una vita a a misura d'uomo", ha sottolineato.



"Lavoro non è ingranaggio per chi macina profitti" - Il lavoro, ha quindi ricordato, non è "un mero ingranaggio nel meccanismo perverso che macina risorse per ottenere profitti sempre maggiori; non può essere prolungato o ridotto in funzione del guadagno di pochi". La dignità dell'uomo, ha ribadito papa Francesco, "non può essere pregiudicata mai, neanche quando smette di essere economicamente produttiva".