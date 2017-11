Latina, incendio vicino a campo rom fa un morto: si pensa a raid contro stranieri

Una persona ha perso la vita in un incendio divampato mercoledì 2 agosto alle porte di Latina, nella zona tra il Canale delle Acque medie e via dei Volsci. Il corpo dell'uomo, all'apparenza straniero, è stato rinvenuto dai vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme. L'ipotesi più accreditata presso gli inquirenti è che il rogo sia stato appiccato dolosamente per un'azione contro gli immigrati.