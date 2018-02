Latina, carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa: tiene in ostaggio le 2 figlie

Un appuntato dei carabinieri di Cisterna di Latina ha ferito gravemente la moglie, barricandosi poi in casa, nel residence "La Collina dei Pini", tenendo in ostaggio le due figlie. Il militare, che presta servizio a Velletri, in provincia di Roma, ha sparato alla moglie, con la quale è in fase di separazione, durante un violento litigio in strada, avvenuto quando l'uomo è rientrato al termine del suo turno di servizio.