Latina, 12enne prelevato da scuola dagli assistenti sociali

15:47 - Alle 10 del mattino la scuola frequentata dal bambino di 12 anni a Borgo Faiti, è stata circondata dagli incaricati del Tribunale di Roma, per eseguire il provvedimento giudiziale di sospensione della potestà genitoriale e affidamento a una casa famiglia nei confronti del bambino. Il ragazzo in un primo momento si è rifiutato di seguirli. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, la Polizia e il magistrato che segue il caso. Dopo ore di trattative il bambino è stato portato via dagli assistenti sociali, davanti ai compagni, agli insegnanti e agli altri genitori.

Latina, blitz a scuola per portare 12enne in istituto di Cristiana Svaldi

"Lo hanno portato via come fosse un criminale. È solo un bambino, non c'era bisogno di tanto clamore, né di questo metodo così brusco", ha dichiarato Ferdinando Tripodi, vicepresidente di Valore Donna. La mamma di una compagna di classe ha raccontato: "Mia figlia è rimasta molto scossa da quanto accaduto e per noi genitori non sarà facile spiegare che cosa è successo".