10 febbraio 2015 L'ombra della camorra sulla Capitale Sequestri per 10 milioni, 61 arresti Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, usura, reati contro la persona, riciclaggio e detenzione di armi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:33 - Maxi operazione dei carabinieri che hanno arrestato 61 persone a conclusione di un'indagine che ha portato a individuare un'organizzazione per delinquere di matrice camorristica attiva nella zona sudorientale di Roma. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, usura, reati contro la persona, riciclaggio e detenzione di armi. Sequestrati beni per 10 milioni di euro.

Arresti e perquisizioni sono stati eseguiti in varie località di Roma e provincia, Frosinone, Viterbo, L'Aquila, Perugia, Ascoli Piceno, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Bari, Reggio Calabria, Catania e Nuoro.



A capeggiare l'organizzazione criminale era Domenico Pagnozzi, fino al suo arresto per associazione mafiosa e omicidio: ora Pagnozzi è detenuto in regime di 41 bis. Pagnozzi sconta una condanna all'ergastolo per l'omicidio di Giuseppe Carlino, a Torvajanica il 10 settembre 2001.



I beni sequestrati nella maxi-operazione sono riconducibili ad alcuni dei 61 arrestati. In particolare ci sarebbero numerosi esercizi commerciali e società romane, immobili, ma anche rapporti finanziari e veicoli per un valore stimato di 10 milioni di euro. Si tratta di sequestri di prevenzione finalizzati alla confisca, eseguiti sulla base di provvedimenti emessi dal Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia.



Indagine "Tulipano" - Sequestri e arresti hanno fatto seguito all'indagine denominata "Tulipano", messa in atto dai carabinieri tra il 2008 e il 2012. Le attività criminali messe sotto osservazione sono state poi integrate con l'indagine "Frutta e verdura" nel periodo 2009-2010, sempre ad opera del Nucleo investigativo dei carabinieri di Roma su usura, estorsione, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti riconducibili all'associazione di Pagnozzi e anche ad alcuni esponenti di rilievo della cosca Pelle della 'ndrangheta di San Luca (Reggio Calabria). Nel complesso sono stati ottanta gli arresti eseguiti nell'ambito della maxi-inchiesta.



Le mani dei clan su Roma - L'associazione individutaa nell'indagine Tulipano, e guidata da Pagnozzi, gravitava nell'ambito della compagine criminale comandata da Michele Senese, in passato appartenente al clan Moccia di Afragola e militante nella Nuova Famiglia della camorra di Carmine Alfieri. Quest'ultimo, trasferitosi a Roma negli anni Ottanta, dopo la dissoluzione della Banda della Magliana ha per anni imposto il suo potere criminale su gran parte della città, affermandosi come leader indiscusso di un sistema criminale che aggregava elementi campani e pericolosi criminali locali, operando con il metodo mafioso.



La roccaforte dei Senese è stata posizionata nelle zone della Tuscolana e di Cinecittà, e Michele Senese è sempre stato un punto di riferimento per tutti gli ambienti criminali romani, esercitando una forte influenza sull'intera città, con Pagnozzi come suo "reggente".