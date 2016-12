Papa Francesco ha rivolto un appello alla coscienza di tutti, istituzioni e famiglie, affinché i bambini siano sempre protetti e il loro benessere venga tutelato, "perché non cadano mai in forme di schiavitù , reclutamento in gruppi armati e maltrattamenti ". "Auspico che la comunità internazionale possa vigilare sulla loro vita, garantendo ad ogni bambino e bambina il diritto alla scuola e all'educazione", ha detto il Pontefice.

Domenica 20 novembre si celebrerà la Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Papa si augura per i bambini che "la loro crescita sia serena e guardino con fiducia al futuro".



Papa prega per famigliari di vittime del sisma in centro Italia Continuiamo ad essere solidali con quanti hanno subito dei danni Il Pontefice ha voluto poi omaggiare le vittime del sisma: "Ricordiamo con particolare affetto le vittime del recente terremoto nel Centro Italia: preghiamo per loro e per i familiari e continuiamo ad essere solidali con quanti hanno subito dei danni".