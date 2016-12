Istat: nascite al minimo storico Trasferiti all'estero 100mila italiani

Cala popolazione residente, aumentano stranieri - Come risulta dal report sugli indicatori demografici diffuso dall'Istat, nel 2015 la popolazione residente in Italia si è ridotto di 139mila unità (-2,3 per mille). Al primo gennaio 2016, la popolazione totale è di 60 milioni 656mila residenti. Alla stessa data gli stranieri residenti sono 5 milioni 54 mila (8,3% della popolazione totale), rispetto a un anno prima si riscontra un incremento di 39 mila unità. La popolazione di cittadinanza italiana scende a 55,6 milioni, conseguendo una perdita di 179mila residenti.



Nel 2015 653mila morti: +9,1% rispetto al 2014 - Nel 2015 i morti sono stati 653mila, 54mila in più dell'anno precedente (+9,1%). Il tasso di mortalità, pari al 10,7 per mille, è il più alto tra quelli misurati dal secondo dopoguerra in poi. L'aumento di mortalità risulta concentrato nelle classi di età molto anziane (75-95 anni). Dal punto di vista demografico, il picco di mortalità del 2015 è in parte dovuto a effetti strutturali connessi all'invecchiamento e in parte al posticipo delle morti non avvenute nel biennio 2013-2014, più favorevole per la sopravvivenza.



Ultra 65enni sono il 22% della popolazione - L'Istat comunica poi che nel 2015 non arretra il processo di invecchiamento, assoluto e relativo. Gli ultra 65enni sono 13,4 milioni, il 22% del totale. In diminuzione risultano sia la popolazione in età attiva (15-64 anni) sia quella fino a 14 anni di età. La prima scende a 39 milioni, il 64,3% del totale, la seconda comprende 8,3 milioni di ragazzi e rappresenta il 13,7%. Nel complesso, l'età media della popolazione aumenta di ulteriori due decimi, arrivando a 44,6 anni.



Centomila italiani hanno lasciato il Paese - Nel 2015 centomila cittadini italiani si sono cancellati dall'anagrafe per trasferirsi all'estero. Un dato in aumento (+12,4%) rispetto al 2014. L'anno scorso, le iscrizioni anagrafiche dall'estero di stranieri sono state 245mila; 28 mila, invece, i rientri in patria degli italiani. Le cancellazioni per l'estero hanno riguardato 45mila stranieri (-4,8% sul 2014) e centomila italiani.