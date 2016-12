Istat, in Italia oltre 50mila persone sono senza fissa dimora

In Italia sono oltre 50.700 le persone senza fissa dimora, in netto aumento rispetto alle 47.648 del 2011. La stima arriva dall' Istat sulla base di coloro che, nei mesi di novembre e dicembre 2014, hanno utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna nei 158 comuni italiani in cui è stata condotta l'indagine.

La stima, ha chiarito l'Istat, corrisponde al 2,43 per mille della popolazione regolarmente iscritta presso i 158 comuni considerati dall'indagine, valore in aumento rispetto a tre anni prima, quando era del 2,31 per mille (47 mila 648 persone). Nel complesso la stima è stata fatta su circa un terzo della popolazione residente nel nostro Paese.



La presenza è più elevata al Nord che al Sud - Tra le persone senza dimora la quota che si registra nelle regioni del Nord-ovest (38%) è del tutto simile a quella stimata nel 2011, così come quella del Centro (23,7%) e delle Isole (9,2%); nel Nord-est si osserva invece una diminuzione (dal 19,7% al 18%) che si contrappone all'aumento nel Sud (dall'8,7% all'11,1%).



Le caratteristiche dei senza fissa dimora - Rispetto al 2011, vengono confermate anche le principali caratteristiche delle persone senza dimora: si tratta per lo più di uomini (85,7%), stranieri (58,2%), con meno di 54 anni (75,8%) - anche se, a seguito della diminuzione degli under34 stranieri, l'età media è leggermente aumentata (da 42,1 a 44) - o con basso titolo di studio (solo un terzo raggiunge almeno il diploma di scuola media superiore).



Cresce il numero di persone che vivono da sole - Cresce rispetto al passato la percentuale di chi vive solo (da 72,9% a 76,5%), a svantaggio di chi vive con un partner o un figlio (dall'8% al 6%); poco piu' della meta' (il 51%) dichiara di non essersi mai sposato.



Si allunga il periodo senza dimora - Anche la durata della condizione di senza dimora, rispetto al 2011 si allunga: diminuiscono, dal 28,5% al 17,4%, quanti sono senza dimora da meno di tre mesi (si dimezzano quanti lo sono da meno di 1 mese), mentre aumentano le quote di chi lo e' da piu' di due anni (dal 27,4% al 41,1%) e di chi lo e' da oltre 4 anni (dal 16% al 21,4%).



Da inizio anno sono morte 178 persone senza fissa dimora - Ci sono 178 persone senza fissa dimora che hanno perso la vita dall'inizio dell'anno. I dati e le storie sono pubblicati sulla pagina Facebook del gruppo "La notte dei senza dimora - Treviso".