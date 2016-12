Istat: 80% case costruite in zone a rischio sisma, metà non a norma

In Italia quasi otto case su dieci, il 78,3% delle abitazioni residenziali, sono costruite nelle prime tre zone a più alto rischio sismico. E' quanto emerge dai dati forniti dall'Istat nell'audizione sulla legge di Bilancio. Inoltre, più della metà non risulta a norma perché edificata prima del 1971, quando sono entrate in vigore le regole antisismiche.