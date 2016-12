Ior,pm:40 anni senza autorizzazioni

Fino al 2011, cioè per 40 anni, lo Ior ha operato in Italia senza le autorizzazioni richieste. Ad accertarlo è la Procura di Roma, che notificherà gli avvisi di chiusura indagini all'ex direttore generale Paolo Cipriani e al vice Massimo Tulli. Entrambi rischiano di finire sotto processo. Gianpietro Nattino, presidente di Banca Finnat Euramerica Spa, indagato in Vaticano per insider trading e riciclaggio, ribadisce: "Sempre rispettato le norme".