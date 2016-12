Intesa sulla Siria, l'apprezzamento del Papa: "Stop alle violenze"

Il Papa ha espresso il suo "vivo apprezzamento per l' intesa appena raggiunta dalla comunità internazionale sulla Siria ". Lo ha detto dopo il consueto Angelus della domenica. "Incoraggio tutti a proseguire con generoso slancio il cammino verso la cessazione delle violenze". "Parimenti - ha aggiunto - penso alla vicina Libia, dove il recente impegno assunto tra le parti per un governo di unità nazionale invita alla speranza per il futuro".

Il Papa ha quindi parlato delle "care popolazioni dell'India, colpite recentemente da una grave alluvione. Preghiamo per questi fratelli e sorelle, che soffrono a causa di tale calamità, e affidiamo le anime dei defunti alla misericordia di Dio. Preghiamo per tutti questi fratelli dell'India una Ave Maria alla Madonna", ha invitato, pregando a voce alta con i presenti in piazza.



Bergoglio ha quindi ricordato anche "l'impegno di collaborazione cui sono chiamati il Costa Rica ed il Nicaragua. Auspico che un rinnovato spirito di fraternità rafforzi ulteriormente il dialogo e la cooperazione reciproca, come anche tra tutti i Paesi della Regione".